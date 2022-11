Mit dem Auto quer durch Kita-Gelände in Neuenstein

Neuenstein. Aus dem Gelände einer Kita in Neuenstein versuchte ein Fiat-Lenker in der Nacht zum Samstag nach einem Unfall zu flüchten. Dies teilte die Polizei am Montag mit.

Der 33-jährige Fahrer war zwischen 23 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Samstag in der Buchener Straße unterwegs und kam wohl von der Fahrbahn an. Er durchbrach einen Zaun, rollte einen kleinen Abhang hinunter und landete schließlich auf dem Gelände der Kindertagesstätte im Ziegelweg.

Anschließend versuchte er das Gelände wieder zu verlassen und fuhr auf der Suche nach einer "Ausfahrt" um das Kita-Gebäude herum. Dabei verlor er zunächst einen Reifen und fuhr auf der Felge zurück an den Abhang, über den er in das Gelände gefahren war. Der Fahrer versuchte den Abhang hinauf zu fahren, scheiterte aber. Anschließend fuhr er wieder um das Gebäude und rammte schließlich einen stabilen Zaun auf der Gebäuderückseite, durchbrach diesen und entfernte sich in Richtung des nahegelegenen Wohngebiets. Laut Polizei, die nach Zeugen sucht, entstand Sachschaden von insgesamt rund 2500 Euro.