Mit Auto unter Sattelzug verkeilt

Kupferzell. Ein medizinischer Notfall sorgte am Mittwochmorgen auf der B19 bei Kupferzell dafür, dass ein 57-Jähriger mit seinem Audi unter einem stehenden Sattelzug steckenblieb. Der Mann fuhr gegen 9.30 Uhr an der Anschlussstelle Kupferzell von der Autobahn ab. Kurz darauf bekam der Mann gesundheitliche Probleme und streifte mit seinem Wagen zunächst einige Meter an der rechten Leitplanke entlang, bevor der Audi mit dem Anhänger eines stehenden Sattelzugs kollidierte und sich darunter verkeilte. Der Audi musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Rettungskräfte brachten den 57-Jährigen in ein Krankenhaus.

