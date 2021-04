Mit 1,8 Promille aufgefahren

Heilbronn. Alkoholkonsum vor Fahrtantritt war am Samstag vermutlich der Grund für einen Unfall in Heilbronn, bei dem ein 32-Jähriger leichte Verletzungen erlitt. Ein 56-Jähriger war gegen 12 Uhr mit seinem Ford auf der Oststraße von Sontheim kommend in Richtung Paul-Göbel-Straße unterwegs. Dabei missachtete er, dass der vorausfahrende 32-Jährige die Geschwindigkeit seines Fords vor der Kreuzung der Paul-Göbel-Straße und der Weinsberger Straße für ein Abbiegemanöver verringerte. Der 56-Jährige bremste nicht mehr rechtzeitig, woraufhin die Autos kollidierten. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Streifenwagenbesatzung Alkoholgeruch im Atem des Unfallverursachers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,8 Promille. Anschließend brachten die Beamten den Mann für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus. Er musste seinen Führerschein abgeben und erwartet nun eine Anzeige. Der 33-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

