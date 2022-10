Mann wirft in Künzelsau Scheiben der Zulassungsstelle ein

Künzelsau. Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein Mann, der am Mittwochvormittag im Landratsamt in Künzelsau mehrere Scheiben beschädigte. Der 24-Jährige befand sich zunächst in der Behörde. Nach dem Verlassen des Gebäudes warf er mit einem Stein drei Scheiben der Zulassungsstelle ein, in der sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen aufhielten. Der Stein durchschlug eine Scheibe und landete im Gebäudeinneren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Mann muss dennoch mit einer Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung rechnen. Außerdem sieht er einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung entgegen, teilte die Polizei mit. Der 24-Jährige wurde von einer

Streife des Polizeireviers Künzelsau in Gewahrsam genommen und anschließend einem Arzt vorgestellt.

