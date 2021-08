Mann stirbt bei Verkehrsunfall

Obernburg. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 426 ist am Montag in Obernburg im Landkreis Miltenberg ein Mann ums Leben gekommen.

Gegen 10.30 Uhr war der 57-Jährige mit seinem VW Caddy in Richtung Mömlingen gefahren. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei verlor er aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Er prallte frontal auf einen entgegenkommenden Mülltransporter. Der 41-jährige Lkw-Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Für den 57-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Obernburg ermittelt und hat einen Sachverständiger hinzugezogen. pol