Mann in Heilbronn mit Softairwaffe bedroht

Heilbronn. Ein 19-Jähriger bedrohte am Dienstagmorgen einen Mann in einem Obdachlosenheim in Heilbronn mit einer Softairwaffe. Dies teilte die Polizei mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 10.30 Uhr soll der Täter das Gelände der Unterkunft in der Salzgrundstraße betreten und sich umgehend zum Bürofenster des 55-Jährigen begeben haben. Nachdem dieser auf Aufforderung nicht nach draußen kommen wollte, soll der 19-Jährige eine schwarze Pistole aus dem Hosenbund gezogen und diese durch das gekippte Bürofenster auf den Mann gerichtet haben. Daraufhin verließ der 55-Jährige sein Büro und schloss sich in einem Waschraum ein. Von dort aus verständigte er die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten saß der 19-Jährige auf einer Bank vor der Unterkunft und ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei der Waffe, die er bei sich führte, handelte es sich um eine Softairpistole, die anschließend sichergestellt wurde.

Das Führen einer solchen Anscheinswaffe verstößt gegen das Waffengesetz. Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen in ein psychiatrisches Zentrum überstellt und muss nun mit einer Anzeige wegen Bedrohung und einer Anzeige wegen des Führens der Waffe rechnen.