Mann holt in Öhringen Schreckschusswaffe aus Auto

Öhringen. Wegen eines Parkplatzes gerieten zwei 48 Jahre alte Männer am Mittwoch gegen 9.50 Uhr in der Rathausstraße in Öhringen in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung begab sich ein Mann zu seinem Fahrzeug und zeigte seinem Kontrahenten eine Schreckschusswaffe. Dieser wandte sich an einen zufällig anwesenden Mitarbeiter des Ordnungsamts, woraufhin die Polizei gerufen wurde.

Die Schreckschusswaffe, wofür dessen Besitzer eine entsprechende Erlaubnis vorweisen konnte, wurde aufgrund des Vorfalls von Beamten des Polizeireviers Öhringen sichergestellt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Bedrohung

rechnen.