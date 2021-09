Mann gerät in Fördermaschine

Kupferzell. Ein tödlicher Arbeitsunfall ereignete sich am Samstag in Kupferzell (Hohenlohekreis). Gegen 8.20 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei, dass es im Schotterwerk neben der L 1036 zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen sei. Ein 69-jähriger Arbeiter aus dem Kreis Schwäbisch Hall war in einem der Förderbänder tot aufgefunden worden sei. Er war zu Verlade- und Reinigungsarbeiten eingeteilt. Ein Kollege hatte ihn gefunden, nachdem eine Maschine eine Störung angezeigt hatte. Der Mann war aus ungeklärter Ursache in die Fördermaschine geraten und offenbar sofort getötet worden. Die Kripo ermittelt. pol

