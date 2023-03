Mann feuerte in Forchtenberg Schreckschusswaffe ab

Forchtenberg. In der Nacht auf Mittwoch feuerte ein 41-Jähriger zweimal eine Schreckschusspistole in Forchtenberg-Sindringen ab. Ein Zeuge meldete gegen 2.30 Uhr, dass er von seiner Wohnung in der Römerstraße aus mehrere Schüsse und laute

Musik wahrnehmen konnte. Bei einer Überprüfung durch die Polizei konnte der 41-jährige Verursacher angetroffen werden. Er stand augenscheinlich unter starkem Alkoholeinfluss und teilte mit, dass er zuvor zwei Schüsse aus seiner

Schreckschusswaffe abgegeben hatte. Die Waffe wurde daraufhin sichergestellt und der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.