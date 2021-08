Lkw prallt auf Smart

Eberstadt. Um eine große Öllache zu beseitigen, musste am Dienstagmorgen die A 81 bei Eberstadt (Landkreis Heilbronn) in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Eine 41-Jährige, die gegen 8 Uhr in ihrem Smart auf der Autobahn unterwegs war, musste zwischen dem Tunnel Hölzern und dem Kreuz Weinsberg aufgrund einer Baustelle abbremsen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vermutlich bemerkte der Fahrer eines nachfolgenden Transporters das Bremsmanöver nicht rechtzeitig und prallte auf das Heck des Smarts. Der Transporter wurde daraufhin abgewiesen und kollidierte mit der Leitplanke bevor der Sprinter auf der linken Spur zum Stehen kam. Die Smart-Fahrerin und der Beifahrer im Transporter wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Da die Ölwanne des Smarts bei dem Unfall beschädigt worden war und Betriebsstoffe auf die Autobahn liefen, musste die Fahrbahn für die Dauer der Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 13000 Euro.