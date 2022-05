Lkw-Fahrer schwer verletzt

Ellhofen. Eine schwer verletzte Person und ein hoher noch nicht zu beziffernder Sachschaden sind das Resultat eines Auffahrunfalls auf der Autobahn 6 kurz vor dem Weinsberger Kreuz am Dienstag. Gegen 14 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Bretzfeld und dem Weinsberger Kreuz in Richtung Mannheim. Hierbei übersah er wohl das Stauende und fuhr nahezu ungebremst auf einen Lkw auf, der daraufhin auf einen weiteren Laster geschoben wurde. Bei dem Unfall wurde der Lkw-Fahrer, der das Stauende übersah, schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der entstandene Sachschaden kann laut Polizei derzeit noch nicht beziffert werden. Durch den Unfall wurden die Fahrbahnen der Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim komplett blockiert. Der Verkehr wurde über den Parkplatz „Wimmental“ an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

