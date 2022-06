Linienbus brannte in Untergruppenbach

Untergruppenbach. Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache eines Brandes eines Linienbusses am Donnerstagnachmittag bei Untergruppenbach. Der Bus war gegen 15.20 Uhr auf der Landesstraße 1111 in Richtung Untergruppenbach unterwegs, als

das Feuer im Motorraum bemerkt wurde. Der Busfahrer und die etwa zehn Fahrgäste konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Für die Bergungsarbeiten war die Landesstraße 1111 in Richtung Untergruppenbach kanpp zwei Stunden lang gesperrt.

