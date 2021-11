Letzter der vier Ausbrecher gefasst

Heilbronn/Mulhouse. Der letzte der ursprünglich vier Ausbrecher aus einer Psychiatrie in Weinsberg ist nach einer mehr als fünfwöchigen Flucht gefasst. Wie die Heilbronner Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 24-Jährige am Vortag im französischen Mulhouse festgenommen. Die Festnahme gelang durch eine „gute internationale justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit“, so die Polizei. Die vier teils als gefährlich geltenden Männer waren am 22. September aus einer geschlossenen Station des Klinikums am Weissenhof geflüchtet.

Ein 37-Jähriger war schon einen Tag später in Mannheim festgenommen worden. Zwei weitere Männer im Alter von 28 und 36 Jahren wurden am 13. Oktober in Barcelona geschnappt. Sie waren mit Hilfe von Zielfahndern des Landeskriminalamts verfolgt und ausfindig gemacht worden. Kurz nach der Flucht des Quartetts war ein weiterer Mann aus der Psychiatrie Weinsberg ausgebrochen. Der 40-Jährige, der noch flüchtig ist, war allerdings auf der offenen Station. Nach den Ermittlungen der Polizei haben die beiden Ausbruchsfälle keinen Zusammenhang. dpa