Lastwagen kollidieren bei Kreßberg

Kreßberg. Auf der Landstraße 2218 zwischen Bergbronn und Neustädtlein (Landkreis Schwäbisch Hall) kam es am Dienstag gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen. Ein 29 Jahre alter Fahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einer scharfen Linkskurve mit seinem Lkw in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Lastwagen Iveco eines entgegenkommenden 58-Jährigen. Der Unfallverursacher wurde nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen, wo er zum Stehen kam. Der 29-Jährige wurde schwer verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mindestens 100.000 Euro. Die Landstraße war für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme bis 20.15 Uhr voll gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1