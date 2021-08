Langer Stau nach Unfall

Erlenbach. Für knapp zwölf Stunden mussten am Dienstag der rechte und mittlere Fahrstreifen der A6 bei Erlenbach (Landkreis Heilbronn) gesperrt werden.

Gegen 5.30 Uhr war der Lenker eines Sattelzugs auf der Autobahn in Richtung Mannheim unterwegs, als der 37-Jährige vermutlich einschlief und mit seinem Gefährt von der Fahrbahn abkam und gegen die Betonleitwand prallte. Der Mann blieb bei der Kollision unverletzt, es entstand jedoch Schaden in Höhe von rund 70 000 Euro am Fahrzeug sowie der Fahrbahn und den Betonleitwänden. Weil bei dem Unfall auch der Tank des Sattelzuges beschädigt wurde und Kraftstoff auslief, wurde die Feuerwehr verständigt.

Die rechte und mittlere Fahrspur in Fahrtrichtung Mannheim blieben bis etwa 17.30 Uhr für die Bergungsarbeiten gesperrt. Dadurch entwickelte sich ein Stau von fast 30 Kilometern Länge.