Land begrüßt Engagement

Main-Tauber-Kreis. „Aus Sicht der Landesregierung begrüßen wir das Engagement der Wasserstoffallianz Main Tauber, das Thema Wasserstoff in ihrer Region voranzubringen“, beantwortet Mareike Schiffko, Pressesprecherin des Stuttgarter Umweltministeriums, eine FN-Anfrage.

Im Rahmen des Clusters Brennstoffzelle (Cluster BZ), das bei der Landesagentur E-Mobil BW angesiedelt sei, könnten sich aktive, interessierte Akteure in ein breites Netzwerk einbringen und sich zu aktuellen Entwicklungen im Bereich Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien austauschen. „Sicherlich wäre der Cluster BZ ein guter Anknüpfungspunkt für die Aktivitäten der Wasserstoffallianz Main Tauber.“

Aktuell bestehe seitens des Landes (noch) kein spezifisches Förderprogramm, das sich auf die Entwicklung und den Aufbau von Tankstellen für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge fokussiere, so Schiffko weiter. Im Rahmen des Strategiedialogs Automobilwirtschaft solle jedoch noch 2022 ein „Pilot-Lade- und Wasserstoff-Tankinfrastrukturprojekt für Langstrecken-Lkw“ angestoßen werden. „Hierfür haben Ministerpräsident Kretschmann sowie Vertreter von Daimler Truck, Iveco Group, EnBW, Netz BW H2 Mobility Deutschland sowie der Forschungsinstitute Fraunhofer ISI, Fraunhofer IAO und Fraunhofer ISE in 2021 eine Absichtserklärung unterzeichnet.“

Im Anschluss an ein wissenschaftliches Vorprojekt (Machbarkeitsstudie), das im laufenden Jahr durchgeführt werde, solle ein Demonstrator für Hochleistungslade- und Tankinfrastruktur an einer Autobahn in Baden-Württemberg (einschließlich Begleitforschung) ab 2023 errichtet werden (Phase 1). „Die Phase 2 soll danach weitere vier bis zehn Standorte in Baden-Württemberg umfassen.“

Auf Bundesebene bestünden in Sachen Förderung aktuell Programme, die den Aufbau der Wasserstoff-Tankstelleninfrastruktur unterstützen, wie beispielsweise das NIP II (Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie Phase II ) oder das KsNI (Förderprogramm für Klimaschonende Nutzfahrzeuge und Infrastruktur) des Bundesministerium für Digitales und Verkehr.

„Grüner Wasserstoff ist einer der Schlüsselfaktoren, damit wir unsere Klimaschutzziele erreichen können, und er wird in den kommenden Jahren zu einer wichtigen Säule der Energiewende werden – nach Energieeffizienz, erneuerbaren Energien und Elektrifizierung“, hebt die Stuttgarter Ministeriumssprecherin Mareike Schiffko hervor und signalisiert damit Unterstützung für Pläne wie jene der Wasserstoffallianz Main-Tauber.