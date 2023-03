Lagerhalle in Eppingen gerät in Brand

Eppingen. Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Mittwochnachmittag eine Halle in Eppingen in Brand. Anrufer verständigten gegen 14.15 Uhr die Feuerwehr, nachdem die Halle eines Zweiradhandels in der Straße "Im Gemminger Feld" in Brand

geraten war. Hierdurch kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Das Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude, darunter auch ein Wohnhaus, konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Eine Person wurde bei dem Brand leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell nicht beziffert

werden.