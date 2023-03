Körperverletzung vor Moschee in Heilbronn

Heilbronn. Leicht verletzt wurde am Freitag ein Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich einer Heilbronner Moschee. Gegen 11.45 Uhr gerieten aus bislang ungeklärten Gründen ein 57-Jähriger und ein 56-Jähriger auf dem Parkplatz der Moschee in der Goppeltstraße in einen Streit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die zunächst verbale Auseinandersetzung mündete in eine Körperverletzung, bei der der 57-Jährige leicht verletzt

wurde. Eine Gefährdung der Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt. Das Polizeipräsidium Heilbronn war mit zahlreichen Polizeibeamten vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun die

Hintergründe der Ereignisse herauszufinden.