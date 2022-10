Heilbronn. Zeugen sucht die Kriminalpolizei Heilbronn nach einem Vorfall am Dienstagabend in der Heilbronner Innenstadt. Der Umgang eines 43-Jährigen mit einem etwa eineinhalbjährigen Kind gegen 17.40 Uhr in der Sülmerstraße rief die Polizei auf den Plan. Das Kind war aus einer Höhe von etwa einem halben Meter bis zu einem Meter auf den Bordstein gefallen. Um den Ablauf nachvollziehen zu können, sollten sich Zeugen unter Telefon 07131/104 4444 melden.

