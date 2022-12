Kind in Weinsberg angefahren und geflüchtet

Weinsberg. Eine unbekannte Person fuhr einem Neunjährigen mit ihrem Fahrzeug am Donnerstagmittag in Weinsberg über den Fuß und dann einfach davon. Gegen 13 Uhr überquerte der Junge die Löwensteiner Straße auf dem Fußgängerüberweg in Richtung Heerweg. Der Fahrer oder die Fahrerin überfuhr mit seinem Auto, vermutlich ein schwarzer Audi oder BMW den Zebrastreifen und dabei dem Kind über den rechten Fuß. Der Neunjährige erlitt leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

