Heilbronn. Bisher Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unberechtigt Zutritt zu einer Metzgerei in Heilbronn. Der oder die Täter brachen die Hintertüre des Geschäfts in der Wilhelmstraße auf und gelangten so in den Verkaufsraum und die Büroräume. Dort wurden zwei Laib Käse, eine Bankkarte und diverse alte Schlüssel entwendet.

Der Einbruch wurde am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr entdeckt. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131/74790, melden.