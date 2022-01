Jugendlicher wieder aufgetaucht

Heilbronn. Er wollte von

seinem Zuhause in Sontheim in die Heilbronner Innenstadt laufen, um eine

nahe Verwandt zu besuchen, dort kam er jedoch nie an. Am Folgetag erstatteten

die Eltern beim Polizeirevier Heilbronn Anzeige, da sie keinerlei Kontakt zu

ihrem Sohn herstellen konnten. Die Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit einem speziellen Suchhund, führten zu keinem Ergebnis. Eine Wendung nahm der Fall, als sowohl die Eltern als auch die Polizei einen Fahndungsaufruf in den sozialen Medien starteten. Mehrere Zeugen meldeten sich, die den Jugendlichen gesehen haben

wollten. Letztendlich meldete sich ein Zeuge bei der Familie und teilte ihr den Aufenthaltsort des Vermissten mit. Eine

Streife des Polizeireviers Heilbronn konnte den Jugendlichen dann wohlbehalten

zum Revier verbringen, dort wurde er an die Eltern übergeben. Weitere

Ermittlungen in dieser Sache werden noch durchgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1