Jugendfeuerwehr in Tripsdrill

Cleebronn. Die Jugendfeuerwehren Baden-Württembergs und der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn veranstalten am Samstag, 18. September den Aktionstag „Wasser Marsch! Der Jugendfeuerwehrtag“ ein. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit einzigartigen Einblicken in die oft lebensrettende Arbeit der Feuerwehren. Auf einer Aktionsmeile vor der Kulisse der Tripsdriller Großattraktionen werden die Besucher Teil von spannenden Mitmachaktionen. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehren präsentieren auf spektakuläre Art und Weise, wie es im Alltag zu Gefahrensituationen kommen kann und wie die Feuerwehr darauf reagiert. Außerdem gibt es die Gelegenheit, sehenswerte Einsatzfahrzeuge aus der Nähe zu betrachten und dabei noch mehr über die Arbeit der Jugendfeuerwehren zu erfahren. Der Erlebnispark Tripsdrill hat auch anlässlich von „Wasser Marsch!“ am Samstag, 18. September von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets sind ausschließlich tagesdatiert im Online-Shop erhältlich (shop.tripsdrill.de).

