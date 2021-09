„Jetzt mehr Rücksicht nehmen“

Würzburg. Der Fränkische Weinbauverband weist darauf hin, dass durch die derzeitige Weinlese auch im Weinanbaugebiet Franken vermehrt kleinere sowie langsam fahrende Winzerfuhrwerke unterwegs sind, wodurch es stellenweise gehäuft zu zähfließendem Verkehr kommen könnte.

Oft schlechte Sicht

Auch auf den Wirtschaftswegen in den Weinbergen bittet der Fränkische Weinbauverband um gegenseitige Rücksicht. Gerade bei der Fahrt durch eine Rebzeile haben Winzer oft eine schlechte Sicht auf angrenzende Wege. Daher sei es wichtig, sich mit angepasster Geschwindigkeit und vorausschauend in den Weinbergen zu bewegen, um gefährliche Situationen zu vermeiden, so der Fränkische Weinbauverband.

Ernte eines ganzen Jahres

Bei der Traubenlese mit langsam fahrenden Winzerfuhrwerken ist die Geduld der Autofahrer gefragt. © dpa

„Die Winzer bringen in den kommenden Wochen die Ernte eines gesamten Jahres ein. Daher bitten wir alle Personen, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Auto oder Camper, die unsere wunderschöne Weinkulturlandschaft genießen, um Verständnis für die derzeitigen Lesearbeiten in den Weinbergen. Die Weinberge sind für alle da, sie sind aber auch die Arbeitsstätte der Winzer“, so Geschäftsführer Hermann Schmitt. pm