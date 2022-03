Internationalen Fachkräften im In- und Ausland Einstieg erleichtern

Heilbronn. Die Jobsuche in Deutschland kann mit vielen Herausforderungen verbunden sein. Das Welcome Center Heilbronn-Franken bietet Informationen für internationale Fachkräfte im In- und Ausland. Mitte März startet dazu die Jobcafé-Veranstaltungsreihe 2022 „Make it in Heilbronn-Franken“. Internationale Fachkräfte und international Studierende will man so den Berufseinstieg in Heilbronn-Franken erleichtern. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Seminarreihe auf Englisch und auf Deutsch geben.

Die englische Jobcafé-Reihe startet im März mit vier Modulen. Der erste Termin findet am 14. März 2022 um 14 Uhr statt. Dieses Online-Seminar ist vor allem für diejenigen interessant, die eine Verlagerung ihres Lebensmittelpunkts nach Deutschland planen. Es wird um allgemeine Fragen gehen: Brauche ich ein Visum für Deutschland und wenn ja, welches ist das Richtige? Wie funktioniert die Arbeitsplatzsuche? In den darauffolgenden Modulen werden im Detail die Themen Jobsuche, Schreiben von Bewerbungen und das Vorstellungsgespräch besprochen. Die Veranstaltungen für die deutschsprachige Reihe starten mit dem ersten Termin am 4. April um 17 Uhr. Referentin der Module zwei bis vier der englischen Reihe ist Michaela Flick, zertifizierte Übersetzerin, Trainerin und Coach. Referentin der deutschsprachigen Module ist Margareta Jäger, Geschäftsführerin bei Jäger & Jäger GmbH, Trainerin und Coach. Alle Module finden online über die Plattform Zoom statt und können unabhängig voneinander besucht werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldung auf der Website des Welcome Centers: www.welcomecenter-hnf.com. pm

