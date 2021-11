Installation aus Videoeinheiten

Heilbronn. Das Literaturhaus Heilbronn hat am Wochenende 6. und 7. November jeweils von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Zu sehen ist die Dauerausstellung „Heilbronn-er-lesen“ sowie die Kunstinstallation zu Ludwig Pfau der Heilbronner Künstlergruppe BMP. Der Eintritt ist frei. Die Installation besteht aus mehreren Videoeinheiten zu den verschiedenen Lebensstationen Ludwig Pfaus sowie verschiedenen Monotypien, die Pfaus Tätigkeit als Gärtner in den Blick nehmen. Mitglieder der Künstlergruppe BMP, Detlef Bräuer, Karl May und Uli Peter, sind vor Ort und erläutern ihre Werke.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr Informationen gibt es unter www.literaturhaus-heilbronn.de.