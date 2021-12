In Polizeiauto randaliert

Heilbronn. Gegen 16.45 Uhr meldeten Zeugen eine torkelnde Person in der Annalindenstraße.

Die Streife traf den Mann an, der sich sehr unkooperativ und aggressiv zeigte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 3,5 Promille. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde der 27-Jährige in Gewahrsam genommen und sollte zum Polizeirevier Heilbronn-Böckingen transportiert werden.

Dagegen wehrte er sich so sehr, dass der Transport kurzfristig unterbrochen werden musste und Unterstützungskräfte angefordert wurden.

Der Mann wurde dann in einer Zelle im Revier untergebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1