In Öhringen geparktes Auto beschädigt

Öhringen. Knapp 1500 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter in Öhringen an einem

abgestellten Fahrzeug. Eine 59-Jährige parkte ihren BMW E87 zwischen dem 2. Mai,

7 Uhr, und dem 9. Mai, 12 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsladens in der

Haagstraße. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie den Schaden. Zeugen

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier

Öhringen zu melden.