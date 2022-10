In Klinik gestorben

Waldaschaff. An den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls in der Nacht zum Freitag ist der Fahrer eines Mercedes noch in der Nacht im Krankenhaus gestorben. Die A 3 musste für die Dauer der Unfallaufnahme der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach in Richtung Nürnberg vollgesperrt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 57-Jährige gegen 0.50 Uhr die A 3 in Richtung Nürnberg, als er aus noch ungeklärter Ursache im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich, rutschte dann rund 80 Meter über die Fahrbahn und kam auf der mittleren Fahrspur auf dem Dach zum Liegen.

Der 57-jährige Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg auch ein Sachverständiger hinzugezogen.