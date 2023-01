In Heilbronn EC-Karten aus Pkw gestohlen

Heilbronn. Unbekannte entwendeten zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch und 17.30 Uhr am Donnerstag drei EC-Karten aus einem BMW in Heilbronn. Der oder die Täter öffneten auf unbekannte Art und Weise den schwarzen Pkw, der verschlossen in der Reutlinger Straße abgestellt wurde. Anschließend entnahmen sie die Karten aus einem, im Fahrzeug befindlichen Geldbeutel und kauften mit diesen Zigaretten an verschiedenen Automaten im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sollen sich unter Telefon 07131/74790 beim Polizeirevier Heilbronn melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1