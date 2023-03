Heilbronn. Fünf Personen demonstrierten am Montagnachmittag in Heilbronn und blockierten etwa 90 Minuten die Straße in Richtung Stadtmitte. Gegen 16 Uhr begaben sich die Demonstranten zur Neckarsulmer Straße (B 27) und setzten sich auf die Fahrbahn. Zwei Personen klebten sich an den Händen aneinander, niemand klebte sich jedoch auf der Fahrbahn fest. Gegen 17.30 Uhr war die Bundesstraße wieder frei befahrbar. Ob sich die Demonstranten strafbar gemacht haben, wird geprüft.

