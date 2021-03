Ilsfeld. Zwei kleine Labradore und drei junge Zwergspitze wurden am Mittwoch auf der A81 bei Ilsfeld von Mitarbeitern des Veterinäramtes beschlagnahmt. Einer Polizeistreife fiel an der Raststätte Wunnenstein war ein ausländischer Pkw aufgefallen, dessen Beifahrer gerade einen Hundewelpen versorgte. Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs wurden in dem Fiat noch vier weitere Welpen entdeckt. Da die Tiere ohne die notwendigen Unterlagen und ohne, dass die Halter die geltenden Quarantänevorschriften beachtet hatten, nach Deutschland eingeführt wurden, wurde das Veterinäramt informiert. Die Mitarbeiter nahmen die Hundebabys in Obhut und kümmerten sich um die Tiere. Auf die mutmaßlichen Verkäufer der Tiere, ein 30- und ein 50-jähriger Mann, kommen nun Anzeigen zu. pol