Hunderte Meter Kupferkabel in Kupferzell entwendet

Kupferzell. Unbekannte verschafften sich bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag unbemerkt Zutritt zu dem Umspannwerk in Kupferzell und entwendeten hunderte Meter Kupferkabel. Zwischen 18 und 6.30 Uhr begaben sich die Einbrecher in die

Künzelsauer Straße und stemmten das Haupttor zu dem Umspannwerk auf.

Von dem Gelände entwendeten sie daraufhin hunderte Meter an Kupferkabel im Gesamtwert eines vierstelligen Eurobetrags, so die Polizei. Zum Abtransport nutzten die Diebe vermutlich ein Fahrzeug. Neben den Kabeln entwendeten sie auch Werkzeuge aus einem in unmittelbarer Nähe auf einer Baustelle abgestellten Transporter, den sie zuvor ebenfalls aufgebrochen hatten.

Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich unter Telefon 07940/9400 melden sollen.