Hubschrauber im Einsatz

Bad Rappenau. Zu einem schweren Unfall mit zwei Verletzten kam es am Dienstag auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau. Gegen 14 Uhr musste der Fahrer eines Auto-Transporters, der in Richtung Nürnberg unterwegs war, aufgrund eines Stauendes stark abbremsen. Die nachfolgende Lenkerin eines Sattelzugs erkannte dies offensichtlich zu spät und bremste nicht mehr bis zum Stillstand ab. Sie versuchte noch, nach rechts auszuweichen, prallte dabei jedoch mit der linken Seite ihres Lkw-Führerhauses gegen das Heck des Transporters. Sie erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Lenker des Transporters wurde ebenfalls verletzt, er kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Die A 6 musste für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. pol

