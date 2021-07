Holiday Park eröffnet Wickieland

Haßloch. Der Holiday Park in Haßloch hat am Samstag nach eineinhalbjähriger Bauzeit seinen neuen Themenbereich „Wickieland“ eröffnet. Zu erleben gibt es für die Besucher drei neue Attraktionen ganz im Thema der TV-Serie „Wickie und die starken Männer“.

Mit einem Investitionsvolumen von circa 12 Millionen Euro ist im Herzen des Parks ein fast 10 000 Quadratmeter neuer Bereich entstanden. Auf der „großen Welle“ nehmen die Besucher auch eine großen Scheibe Platz, die sich im Anschluss um die eigene Achse dreht. Als weiteres Highlight wartet die interaktive Wasserbahn „Splash Battle“ auf Mitfahrer, die eine wilde Wasserschlacht wagen möchten. Im Zentrum des Wickieland ist neben einem neuen Imbiss, mehreren Geschicklichkeitsspielen außerdem ein Abenteuerspielplatz entstanden. Bereits 2020 waren fünf Millionen Euro in den Umbau des Donnerflusses zum Dino Splash investiert worden . Bei der reißenden Fahrt wird der Besucher in eine prähistorische Landschaft entführt, vorbei an Dinosauriern. Nächster Schritt ist der Bau eines Hotels. Entsprechende Anträge wurden bereits bei der Kreisverwaltung gestellt. pm