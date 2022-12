Hoher Sachschaden nach Unfall in Mulfingen

Mulfingen. 10.000 Euro Schaden entstanden am Mittwochnachmittag bei Mulfingen, als sich ein 29-Jähriger mit seinem VW Polo überschlug. Dies teilte die Polizei Heilbronn mit. Der Mann befuhr gegen 16 Uhr die Landesstraße 1022 in Richtung Jagstberg, als er vermutlich aufgrund von Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort überschlug sich das

Fahrzeug in einem anliegenden Feld. An diesem entstand Flurschaden. Der 29-Jährige blieb unverletzt.

