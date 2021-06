Heilbronn von Delta-Variante stark betroffen

Heilbronn. Die Stadt Heilbronn ist nach eigenen Angaben von der Delta-Variante des Coronavirus stark betroffen: Auf sie gehen aktuell fast ein Drittel der Fälle in der Stadt zurück. Während in den ersten beiden Juniwochen lediglich acht Prozent der Infektionsfälle durch die Delta-Variante hervorgerufen worden sind, hat sich dieser Anteil seitdem auf über 30 Prozent erhöht. Landesweit liegt die Quote bei etwa zwölf Prozent. Oberbürgermeister Harry Mergel ist besorgt über die aktuelle Lage: „Die Situation ist ernst und sie ist nicht stabil. Es ist wichtig, dass wir alle Fälle entdecken."

