Heilbronn: 31-Jährige stirbt nach Streit mit Freund

Heilbronn. In der Nacht auf Samstag kam es in Heilbronn zu einer Auseinandersetzung, die mutmaßlich zum Tod einer 31-Jährigen geführt hat. Das hat das Polizeipräsidium Heilbronn am Dienstag mitgeteilt.

Wie es im Polizeibericht heißt, sei der Polizei gegen vier Uhr eine leblose Person in einer Wohnung in der Wollhausstraße gemeldet worden.

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Aufgrund der unklaren Todesumstände übernahm die Kriminalpolizei die Maßnahmen vor Ort.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren