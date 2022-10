Handgranate in Heilbronner Scheune entdeckt

Heilbronn. Ein Grundstückseigentümer fand am Mittwoch Vormittag eine amerikanische Handgranate in seiner Scheune vor. Bei Aufräumarbeiten hatte er die Handgranate entdeckt, welche stark verrostet war und vermutlich aus dem Zweiten

Weltkrieg stammte. Entschärfungsspezialisten des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg waren in den Nachmittagstunden vor Ort und sprengten die Granate. Vorsorglich war die Kriegswaffe mit Sandsäcken umgeben und abgedeckt worden, bevor die kontrollierte Sprengung eingeleitet wurde. Der betroffene Bereich wurde zuvor weiträumig abgesperrt. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei nicht. Vorsorglich waren aber auch Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Notarzt im Einsatz.