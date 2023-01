Geld aus Wohnung in Heilbronn gestohlen

Heilbronn. Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Samstagmittag unerlaubt Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn und entwendete Bargeld. Der Täter oder die Täterin gelangte vermutlich durch Manipulation an der Wohnungstüre zwischen 13

Uhr und 17.45 Uhr in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße. Dort wurde im Anschluss die gesamte Wohnung durchsucht und das Bargeld gestohlen. Anschließend entkam der oder die Unbekannte unerkannt. Die

Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen.