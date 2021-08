Geisterfahrer bei Unfall getötet

Ilsfeld. Ein 80-Jähriger wurde am Dienstag auf der A81 bei Ilsfeld von einem Pkw erfasst und starb. Der Mann war gegen 4 Uhr mit seinem Kleintransporter mit Pferdeanhänger auf der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs, als er ersten Erkenntnissen nach auf Höhe von Ilsfeld sein Gespann unvermittelt wendete. Ein Lkw-Fahrer wich dem Kleintransporter aus und prallte dabei gegen die rechte Leitplanke. Darauf hielt der 80-Jährige sein Fahrzeug auf der linken Spur an und stieg aus, offensichtlich ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei wurde er von einem Audi erfasst und tödlich verletzt. Der Audi-Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Am Audi und dem Lkw entstand Schaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs kam ein Gutachter an die Unfallstelle.

