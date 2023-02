Heilbronn. Die Geflügelpest, die sich aktuell in Deutschland ausbreitet, hat nun auch Heilbronn erreicht, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Bei zehn verendeten Möwen, die am Neckar aufgefunden wurden, wurde das hochpathogene Geflügelpestvirus im Labor nachgewiesen. Zum Schutz der Geflügelbestände sind nun alle Geflügelhalter im Heilbronner Stadtgebiet verpflichtet, ihre Tiere zunächst bis Ende März im Stall zu halten.

