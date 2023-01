Gefälschte Münzen an Händler in Künzelsau verkauft

Künzelsau. Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem eine Unbekannte am Montagnachmittag gefälschte Goldmünzen in einem Juwelier- und Goldankaufgeschäft in Künzelsau verkaufte. Die Frau begab sich gegen 16 Uhr in das Geschäft in der Hauptstraße und bot fünf Goldmünzen und eine Kette zum Kauf an. Nachdem der 49-jährige Ladenbesitzer die Münzen geprüft hatte und von deren Echtheit ausging, bot er der Unbekannten eine vierstellige Geldsumme an, die diese annahm und ihm die Münzen sowie den Schmuck verkaufte.

Als der 49-Jährige später nochmals die Echtheit der Münzen prüfte, bemerkte er, dass es sich im Inneren um Silber handelte. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt bereits verschwunden. In einem weiteren Juweliergeschäft in der Straße "Am Spitalbach" in Schwäbisch Hall, soll die Frau zuvor ebenfalls versucht haben ihre Münzen zu verkaufen, was jedoch abgelehnt wurde.

Sie wird als circa 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß und korpulent beschrieben. Außerdem soll sie eine schwarze Brille sowie eine schwarze Felljacke getragen haben und ihre Zahnabstände waren auffallend groß. Sie sprach Deutsch mit Akzent.

Zeugen, die Hinweise zu der Frau geben können, sollen sich unter Telefon 07940/9400 beim Polizeirevier Künzelsau melden.