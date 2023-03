Gartenhaus in Leingarten brannte

Leingarten. Der Rettungsleitstelle wurde am Sonntag, gegen 14.45 Uhr, ein Brand im Bereich der Wickenstraße / Untere Mühle in Leingarten gemeldet. Vor Ort stellte sich für die Rettungskräfte heraus, dass ein Gartenhaus in Brand geraten war. Personen waren nicht betroffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Brand war schnell unter Kontrolle und entstand vermutlich aufgrund eines Backvorgangs in der Gartenhütte. Nebenstehende Gebäude waren nicht betroffen. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 18 Mann und fünf Fahrzeugen vor Ort. Das Polizeirevier Lauffen a.N. hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.