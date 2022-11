Fußgängerin in Heilbronn schwer verletzt

Heilbronn. Witterungsbedingte schlechte Sichtverhältnisse und Unachtsamkeit waren vermutlich die Ursache für einen Unfall am Samstagabend im Kastanienweg in Heilbronn. Eine dunkel gekleidete 17-Jährige überquerte die Straße gegen 18.30 Uhr an einer hierfür nicht bestimmten Stelle, so die Polizei. Diesen Umstand übersah wahrscheinlich eine 50-jährige VW-Fahrerin und erfasste die Fußgängerin mit ihrem Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde die Jugendliche schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1