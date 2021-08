Heilbronn. In einer Tiefgarage in der Heilbronner Weststraße haben Unbekannte am Wochenende für Chaos gesorgt. Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag verschafften sie sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Gebäude.

In der Tiefgarage schlug die unbekannte Person oder Personengruppe mehrere Pkw-Scheiben ein und durchsuchten die Fahrzeuge. Dann durchtrennten sie gewaltsam Fahrradschlösser, um mindestens zwei Fahrräder zu stehlen. Auch zwei Schlauchtrommeln wurden mitgenommen.

Waschmaschinen beschädigt

Mit einem Feuerlöscher aus einer Wandhalterung betraten die Unbekannten einen Waschraum. Dort sprühten sie den Feuerlöscherinhalt in mehrere Waschmaschinen, wodurch die Sicherungen heraussprangen und drei der Waschmaschinen beschädigt wurden. Anhand der Menge und Größe der entwendeten Gegenstände geht die Polizei davon aus, dass die Einbrecher die Gegenstände mit einem Transporter fortschafften. Der genaue Diebstahlschaden ist unbekannt.