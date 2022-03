Bretzfeld. Die 55-jährige Führerin eines Mercedes Vito befuhr am Samstag, gegen 13.35 Uhr, in Bretzfeld die Burgwiesenstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Auf einer Kreuzung kollidierte sie mit einem 83-jährigen Mann auf seinem E-Bike. Der Radfahrer wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass er trotz Reanimation noch an der Unfallstelle starb. Die Pkw-Führerin erlitt einen Schock. Die Polizei sucht Zeugen.

