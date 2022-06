Fünf Personen leicht verletzt

Heilbronn. Bei einer Kollision am Dienstagabend in Heilbronn wurden die Insassen von zwei Fahrzeugen verletzt.

Die Fahrerin eines Opels wollte gegen 18.45 Uhr von der Theodor-Heuss-Straße in Klingenberg kommend zum Westfriedhof fahren und wurde durch ihr Navigationsgerät über einen Feldweg geleitet. Sie folgte ihrem Navi und erkannte nicht, dass der Feldweg beim Westfriedhof auf die Neipperger Straße endet. Als sie ungebremst auf den gegenüberliegenden Feldweg fahren wollte, kollidierte der Opel mit dem Audi A6 einer 43-Jährigen, die von Klingenberg kommend auf der Neippberger Straße fuhr. Der Opel kam in einem angrenzenden Gebüsch zum Stehen und der Audi wurde in den Grünstreifen abgelenkt.

Beide Autos waren mit jeweils drei Personen besetzt, die durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurden. Fünf der Verletzten wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Pkw wird auf rund 35 000 Euro geschätzt.