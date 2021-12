Fünf Autos kollidierten

Bad Friedrichshall. Rund 100 000 Euro Schaden entstand am Montag bei Bad Friedrichshall, als fünf Fahrzeuge miteinander kollidierten. Ein Pkw fuhr auf der Bundesstraße 27 von Jagstfeld kommend in Richtung Offenau. Dieser wollte nach links in das Grundstück der Polizeihundeführerstaffel abbiegen und hielt verkehrsbedingt an.

Drei nachfolgende Fahrzeugführer bemerkten dies und bremsten ebenfalls ab. Ein dahinter fahrender Mitsubishi-Lenker sah dies wohl zu spät und fuhr auf das Fahrzeug vor ihm auf. Eine 20-Jährige, die wiederum hinter dem Mitsubishi fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit diesem. Das führte dazu, dass die drei Pkw davor ebenfalls aufeinander geschoben wurden. Verletzt wurde niemand.