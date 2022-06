Frontalzusammenstoß: 84-Jähriger kam auf Gegenfahrbahn

Weinsberg. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Samstag, 18. Juni, gegen 17.40 Uhr, auf der Kreisstraße 2005 zwischen dem Weinsberger Ortsteil Gellmersbach und Weinsberg. Ein 84-jähriger Fiat- Fahrer kam aus Richtung Gellmersbach aus noch bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden 58jährigen Mitsubishi- Fahrer. Der Mitsubishi war voll besetzt. Alle Insassen, darunter auch ein achtjähriges Kind wurden schwer verletzt. Der 84-jährige Fahrer des Fiat musste mittels schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug geborgen werden und starb noch an der Unfallstelle. Die anderen Unfallopfer wurden durch Rettungshubschrauber und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von rund 38.000 Euro. Die Feuerwehren der Stadt Weinsberg und des Ortsteiles Gellmersbach waren mit mehreren Fahrzeugen und Personen im Einsatz. Die Kreisstraße 2005 musste für die umfangreiche Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten für etwa sechs Stunden voll gesperrt werden.

